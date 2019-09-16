البغدادي يؤكد أن "العمليات اليومية" لتنظيمه الإرهابي مستمرة

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



قال زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، مساء الاثنين، إن ما أسماها بـ"العمليات اليومية" التي تستهدف أعداء التنظيم الارهابي، مستمرة.

جاء ذلك، في رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم الارهابي، نشرتها وتداولتها حسابات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، في أوّل رسالة له منذ نيسان/أبريل الماضي.

ولم يتسن التاكد من صحة الرسالة الصوتية من مصدر مستقل.



وبدأ البغدادي حديثه بدعوة عناصره إلى "الجهاد"، مشيرا الى ما وصفها بـ "مبايعات جديدة" لخلافته المزعومة.



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وتحدث زعيم التنظيم الارهابي عن أماكن مختلفة يقود فيها التنظيم معاركه وعملياته اليومية، منها مالي ومنطقة الشام والشرق الأدنى ولكنه لم يحدد الدول التي تتم فيها تلك العمليات.



ودعا ايضا الى "استهداف رجال الأمن والمحققين والقضاة في السجون"، التي يقبع بها عناصر "داعش".

وبدأ "داعش" مؤخرا شن مزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

وعاد التنظيم تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

ورغم الإعلان الرسمي عن هزيمة تنظيم "داعش" نهاية عام 2017، بعد سيطرته على نحو ثلث العراق وسوريا صيف عام 2014، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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