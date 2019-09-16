السعودية تدعو حمدوك لزيارتها وتبحث تعزيز التعاون مع الخرطوم

الرياض/ الخليج 365

دعت السعودية، الإثنين، رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، لزيارتها.

جاء ذلك خلال استقبال حمدوك في مكتبه اليوم، سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

وجرى "خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، في المجالات كافة".

ونقل بن جعفر لرئيس الوزراء تهاني السعودية بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، كما سلمه دعوة رسمية لزيارة المملكة، دون تفاصيل أكثر.

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من جانبه، قال حمدوك إن حكومته حريصة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والسعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وشهدت العلاقة بين البلدين تناميا ملحوظا عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وعقب عزل البشير، في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السعودية والإمارات تقديم دعم للخرطوم بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ومطلع الشهر الجاري، أرسلت السعودية إلى السودان 3 طائرات إغاثية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية، "للتخفيف عن المتضررين من الفيضانات". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.