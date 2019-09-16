الأردن يدين تصريحات نتنياهو بشأن الخليل ومستوطنة "كريات أربع"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدان الأردن، الإثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة الإسرائيلية على الخليل وعلى ما يسمى مستوطنة "كريات أربع" .

جاء ذلك، في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، فقد أكد القضاة أن "مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".

وطالب المسؤول الأردني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا التوجه وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

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وحذر من أن هذا التوجه وتوجهات الضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرا، ستقضي على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.

وفي وقت سابق، الإثنين، تعهّد نتنياهو، بضم البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ومستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المدينة، في حال إعادة انتخابه.

وسبق لنتنياهو أن أعلن، الثلاثاء الماضي (10 سبتمبر/ أيلول) عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، إلى إسرائيل حال فوزه في الانتخابات العامة.

ويشهد العالم حالة من الترقب، لنتيجة الانتخابات الإسرائيلية، المقررة غدا الثلاثاء، بعد تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لما لتلك الخطوات من تهديد لعملية السلام.

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