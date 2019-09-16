عاهل الأردن يبدأ "زيارة عمل" لألمانيا يلتقي خلالها ميركل

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بدأ عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الإثنين، "زيارة عمل" إلى ألمانيا يلتقي خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

جاء ذلك، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وحسب المصدر، فإن الملك عبد الله، سيجري، الثلاثاء، مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.

وعقب زياته، غير محددة المدة إلى ألمانيا، يتوجه ملك الأردن إلى نيويورك، حيث يرأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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