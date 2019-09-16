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ترقية القحطاني إلى رتبة عميد ركن

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

صدر المرسوم الملكي الكريم بترقية العميد الركن عبدالله بن قمشع بن عابد آل عابد الشواطي القحطاني ، من منسوبي وزارة الدفاع إلى رتبته الجديدة من عقيد ركن إلى عميد ركن

وعبَّر القحطاني عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن “المواطن ” تبارك للعميد الركن عبدالله متمنين له التوفيق والسداد والوصول الى الرتب العليا.

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