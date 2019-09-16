صحيفة الخليج الإلكترونية ليس مهم ان اعجب الجميع او اشد انتباه احد او كون ذات صفات مثالية امام احد … المهم في رأيي أكون صادقه مع نفسي وعلى طبيعتي وافعل كل شي يشعرني بسعادتي ..ولا يمس الآخرين بضرر… في حياتي ..قاعدتي الاساسيه….لا أحب المجاملة والتمثيل والنفاق لذلك قطعت علاقاتي بالكثير منهم… اذ انتهيت علاقتي في احد ..داماً يجي في بالي.. ان في الامر خيره.. Advertisements من أنهيت علاقاتي بهم …….. تعمقت كثيرا بتصرفاتهم …لم أشعر بالارتياح معهم…..فأخذت قراري…. لذلك ساستمر بوضع القريبين والبعيدين في الغربال كي أنجو من السيء …..وافوز وافتخر بالاستمرار مع الجيد. بقلم/ علية القرني

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