النصر يودع دوري أبطال آسيا

ودّع فريق النصر دوري أبطال آسيا 2019، بعد الخسارة من فريق السد القطري، في مباراة العودة لدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم بين الفريقين، بعد أن فاز النصر في مباراة الذهاب 2-1.

تقدم أكرم عفيف للسد القطري في الدقيقة 26، ثم عادل المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله النتيجة للنصر بهدف في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب السد حسن الهيدروس هدفا جميلا تقدم به فريقه في الدقيقة 59.

عقب ذلك تبادل الفريقان الهجمات، وسط تفوق للسد، حتى الدقيقة 83 عندما احتسب الحكم ضربة جزاء نتيجة عرقلة لاعب من السد، أحرز منها اللاعب بغداد بونجاح هدف الفوز بالمباراة والصعود لنصف النهائي بنتيجة المباراتين 4-3 لصالح السد.