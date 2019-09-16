وزير الدفاع الأمريكي لابن سلمان: ندرس كل الخيارات للتصدي للهجمات على السعودية

ووصف إسبر الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بأنها "غير مسبوقة".

© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص.

وأشار الوزير بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى "أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة".

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي على أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

Advertisements

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بأن إيران هي مصدر الهجوم الأخير على معملي أرامكو.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أكد مسؤولون أمريكان أن "معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية. وقد أبلغ المسؤولون الأمريكان السعودية بهذا الأمر".

وأكدت الصحيفة على أن "هذا الاستنتاج لم تعلن عنه واشنطن بشكل رسمي بعد".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.