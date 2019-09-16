حمدوك يتلقى دعوة لزيارة السعودية

جاء ذلك لدى لقاء حمدوك اليوم الاثنين في مكتبه بالسفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، والذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

وقدم السفير السعودي خلال اللقاء دعوة قيادة السعودية لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة المملكة، موضحا أن رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

يذكر أن حمدوك، التقى اليوم الاثنين، في مكتبه بوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وأوضح حمدوك أن اللقاء تناول جملة من الموضوعات أبرزها استكمال تحقيق السلام الشامل بالسودان، مبينا أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال اليومين المقبلين.

وامتدح رئيس مجلس الوزراء السوداني، مساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.