شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: الهجمات على السعودية "غير مسبوقة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الاثنين إن الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على منشأتي نفط في السعودية "غير مسبوقة" وإن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها للدفاع عن النظام العالمي الذي تقوضه إيران.
وقال إسبر على تويتر إنه عاد إلى وزارة الدفاع بعد اجتماع في البيت الأبيض حيث أطلعت قيادة الوزارة ومسؤولون آخرون الرئيس دونالد ترامب على الوضع.
وأضاف إسبر أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي خلال مطلع الأسبوع.
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