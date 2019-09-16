شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع السعودية فى كل ما يدعم أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعة لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.