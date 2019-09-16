جثمان شاذلية السبسى يجاور زوجها الرئيس التونسى الراحل فى مقبرة الجلاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وارى جثمان شاذلية قائد السبسى، أرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، الثرى فى مقبرة الجلاز بالعاصمة. وشارك فى مراسم الدفن عدد من الشخصيات السياسية، منهم عبد الكريم الزبيدي، وشوقي الطبيب، ومروان العباسي وسليم شيبوب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. Advertisements وغاب عن مراسم الدفن نجلها حافظ السبسى، والذى أعلن فى تصريحات صحفية وصية والدته بعدم الحضور، بسبب الظروف الحالية للبلاد.











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