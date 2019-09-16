شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوتين جنوبى وشمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بأن سبعة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين جنوبى وشمالى بغداد.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء، اليوم الإثنين، إن "عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقتى حى العلام والشرطة الرابعة انفجرتا اليوم، مما أدى الى اصابة خمسة مدنيين بجروح".

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمنى عراقى بإصابة مدنيين اثنين بتفجير عبوة ناسفة شمالى العاصمة بغداد.

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وقال المصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق، انفجرت اليوم، فى منطقة الشعب شمالى العاصمة بغداد".

وأضاف أن "تفجير العبوة أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وتابع المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات أمنية وصلت الى مكانى الحادثين ونقلتا المصابين الى مستشفى قريب لتلقى العلاج".