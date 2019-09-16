شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد تضامنه مع السعودية باتصال هاتفى مع الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ملك البحرين تضامنه مع السعودية،وإدانة الهجوم الإرهابي على المعملين التابعين لشركة أرامكو، باتصال هاتفى مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وأكد ملك البحرين التأييد المطلق لما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها.

وكان مجلس الوزراء البحريني، قد اعلن اليوم الاثنين، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداء الآثم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة (أرامكو) بالسعودية.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن مجلس الوزراء وصف هذا الاعتداء بأنه "عمل إرهابي مشين يشكل تصعيدا وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي".

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر - في تصريح عقب الجلسة الاعتيادية - إن المجلس أكد وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييد مملكة البحرين المطلق لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها".

وأضاف الناصر، أن مجلس الوزراء البحريني حث المجتمع الدولي على التحرك العاجل لمنع هذه الاعتداءات الغاشمة.