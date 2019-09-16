رئيس الوزراء السودانى يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا.

وذكر بيان لمجلس الوزراء السودانى، أن حمدوك أشاد، لدى لقائه اليوم وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، بمساعى فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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وحضر المقابلة وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وكان وزير خارجية فرنسا أكد، دعم بلاده علمية السلام فى السودان، ومطالب الخرطوم رفع أسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السودانية، أسماء عبد الله، فى القصر الجمهوري، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن فرنسا ستقدم 60 مليون يورو، إلى السودان، منها 15 مليونا ستدفع بشكل فورى، من أجل دعم التحول الديقراطى الجارى، فى البلاد.