الجيش المصري يجهز جنود المنطقة العسكرية الشمالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عناصر من قوات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الشمالية

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي للجيش المصري "طارق 50"، الذي تنفذه وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري، فقد تضمنت المرحلة الرئيسة عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالي ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك على الخطوط المختلفة واقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة في التوقيت المحدد.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن تلك المرحلة أظهرت مدى الدقة في التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة "المايلز".