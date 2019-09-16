قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إن إسرائيل مستعدة لاحتمال تورطها في أي مواجهة أمريكية-إيرانية بعد الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية.
وقال نتنياهو الطامح في إعادة انتخابه في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء حين سئل عما إذا كانت إيران قد تسعى لاستفزاز إسرائيل ”إنني أهتم بأمننا على أساس 360 درجة، وبوسعي أن أقول لكم إننا مستعدون جيدا“.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقول إنها مستعدة لأي امتداد للعنف عقب هجوم السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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