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إسرائيل تقول إنها مستعدة لأي امتداد للعنف عقب هجوم السعودية

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إن إسرائيل مستعدة لاحتمال تورطها في أي مواجهة أمريكية-إيرانية بعد الهجمات على منشأتي نفط بالسعودية.

وقال نتنياهو الطامح في إعادة انتخابه في الانتخابات العامة يوم الثلاثاء حين سئل عما إذا كانت إيران قد تسعى لاستفزاز إسرائيل ”إنني أهتم بأمننا على أساس 360 درجة، وبوسعي أن أقول لكم إننا مستعدون جيدا“.

 

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