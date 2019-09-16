حمدوك يمتدح مساعي فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ووفقا لما نشرته صحيفة "السوداني"، جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، اليوم الاثنين، في مكتبه بوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.
وثمن وزير الخارجية الفرنسي سلمية الثورة السودانية وما أفضت إليه من تغيير، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أعرب عن تطلعه في أن يلعب السودان دورا فعالا في محيطه الإقليمي.
وأوضح حمدوك أن اللقاء تناول جملة من الموضوعات أبرزها استكمال تحقيق السلام الشامل بالسودان، مبينا أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال اليومين المقبلين.
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