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وبحسب الصحيفة الأمريكية، أكد مسؤولون أمريكان أن "معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية. وقد أبلغ المسؤولون الأمريكان السعودية بهذا الأمر".
وأكدت الصحيفة على أن "هذا الاستنتاج لم تعلن عنه واشنطن بشكل رسمي بعد".
© REUTERS / Ahmed Jadallah
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، تلقى ليلة أمس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات".
وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".
ونفت الحكومة العراقية في بيان أمس الأحد استخدام الأراضي العراقية في الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة آرامكو السعودية.
وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: الاستخبارات الأمريكية على علم بمن خطط لاستهداف "أرامكو" السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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