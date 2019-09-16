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© REUTERS / Zoubeir Souissi
وتابع المليكي "نحن نطالب بالإفراج عنه، وفي حال عدم الإفراج عنه فإننا نحذر من أن الانتخابات ستدور في أجواء تمس عمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وفي كل الحالات فإن حزب "قلب تونس"، يتمسك بالمسار الانتخابي الديمقراطي".
وعلقت الناطقة الرسمية باسم حزب "قلب تونس" سميرة الشواشي، على نتائج "سبر الآراء التي أصدرتها، مساء أمس، إحدى المؤسسات.
وأظهر ذلك، تصدر كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، نسب الأصوات ومرورهما إلى الدور الثاني.
واعتبرت، الشواشي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أمس الأحد، أن تمكن رئيس الحزب نبيل القروي من المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، السابقة لأوانها، هي محطة مهمة قطعها أعضاء حملة القروي على الرغم من وجوده في السجن.
وزادت شعبية القروي من زخم العمل الاجتماعي الخيري، الذي انخرط فيه منذ وفاة نجله بحادث مرور في صيف 2016، كما تعززت شعبيته بعد اعتقاله ودخوله السجن.
وبحسب النتائج الأولية تجرى جولة الإعادة بين نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس"، والدكتور قيس سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم نبيل القروي لـ"سبوتنيك": نحذر من عدم توفير مبدأ المساواة بين المرشحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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