سلطنة عمان تندد بالهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية

صرحت وزارة الخارجية العمانية بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" أن ”سلطنة عمان تعرب عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه“.

وحثت السلطنة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن على عقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن، معربة عن استعدادها للمساعدة في إقرار السلام " كما تطلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع ، كما أن سلطنة عمان تبدي استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن."

هذا وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.