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رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون المشترك مع السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين.

 

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وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الاثنين السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

 

وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة العربية السعودية لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة المملكة، موضحا أن رئيس الوزراء وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

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