الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل للامتثال الفورى لقرارات الشرعية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" للامتثال الفورى لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بالتوقف عن عمليات البناء المستمر للمستوطنات وتوسيعها، والكف عن الممارسات العدوانية وعن سياسة التمييز العنصرى ضد أبناء الشعب الفلسطينى.

وأكدت الجامعة العربية -فى بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى مذبحة مروعة ضد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي "صبرا وشاتيلا"- دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة فى تقرير مصيره.

ودعت المجتمع الدولى وكافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطينى والعمل الفورى على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التى ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد أبناء هذا الشعب، وإلزامها للانصياع لتلك القرارات من أجل التوصل لحل عادل قائم على دولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطينى فى وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.