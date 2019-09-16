شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية واليمن تبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير حقوق الإنسان اليمنى محمد عسكر ،اليوم ، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل ؛ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في مجال قضايا حقوق الإنسان وتوحيد الجهود والتحركات الداعمة لليمن وإيصال حقيقة وضع حقوق الإنسان في اليمن فيما يتعلق بأنتهاكات مليشيا الحوثي بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الدورة الثانية والاربعون لمجلس حقوق الانسان.

من جانبه أكد السفير السعودي دعمه لجهود الحكومة الشرعية وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية واليمن في مجال حقوق الانسان واهمية التحرك المشترك لمواجهة اللوبي الايراني وادواتها ممثلة بميليشيات الحوثي وارتكبت كل أنواع الانتهاكات بحق الإنسان اليمني وهددت السلم والسلام الإقليمي والدولي.

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حضر اللقاء نائب رئيس البعثة اليمنية في جنيف السفير محمد الفقمي ، و وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل.