شكرا لقرائتكم خبر عن البوعينين : سنعمل على إعفاء البحرينيين من تأشيرة زيارة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة محمد السيسي البوعينين جلسة مباحثات مع وفدٍ من مجلس الدوما الروسي برئاسة ايفجيني بريماكوف نائب رئيس البرلمان الروسي للشئون البرلمانية الدولية، لبحث العلاقات البحرينية الروسية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات التشريعية والبرلمانية.

وأكد النائب السيسي أن مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تربطهما مصالح واهتمامات مشتركة كثيرة ولاسيما في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، مشيراً إلى أنه مع ذكرى مرور 30 عاما من العلاقات الدبلوماسية البحرينية الروسية فإن العلاقات بين البلدين الصديقين جسدت صورا عديدة من التعاون المثمر في شتى المجالات وانه آن الأوان للدفع بهذه العلاقات المتميزة نحو مزيد من التقدم والازدهار.

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وأوضح السيسي أن التعاون البرلماني والزيارات المتبادلة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الدوما الروسي تساهم في دفع العلاقات إلى مزيد من التطور، إلى جانب توحيد المواقف في المحافل الدولية، فضلا عن اكتساب العديد من الخبرات وتبادل التجارب في شتى المجالات التي تهم مصلحة البلدين الصديقين.