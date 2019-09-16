شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عودة: إذا صوت 65% من المواطنين العرب فى انتخابات الكنيست فسيسقط نتنياهو واليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التى تمثل أصوات المواطنين العرب فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى، إنه فى حال بلغت نسبة تصويتهم "العرب" 65%، فإن ذلك "كفيل بإسقاط" حكومة اليمين.

وقال عودة خلال مقابلة أجرتها معه RT، إن بداية هزائم رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، كانت قبل شهرين حينما فشل فى تشكيل حكومة إسرائيلية، ما تسبب بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكدا أن "الهزيمة الكبرى" لنتنياهو ستكون فى حال أعطى 65% من المواطنين العرب أصواتهم للقائمة العربية المشتركة.

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يذكر أن تقريرا إسرائيليا صدر يوم، الجمعة الماضي، رصد تورط جهات يمينية استيطانية فى تمويل حملة مقاطعة عرب الـ 48 للانتخابات الإسرائيلية السابقة فى أبريل، بقيمة نحو ربع مليون شاقل "70 ألف دولار".

وبثت قناة "12" الإسرائيلية، تقريرا يكشف تمويل الجهات اليمينية لحملة المقاطعة بطباعة لافتات عملاقة دعمت مقاطعة الانتخابات.

وتحدث فى التقرير أصحاب مطابع طبعت هذه اللافتات دون إظهار وجوههم، مؤكدين أن طباعة الملصقات كانت بناء على طلب جهات يمينية استيطانية، دون أن يذكروا أسماء الزبائن، مكتفين بالقول إن "الفواتير أحيلت إلى مستوطنات" فى الضفة الغربية.