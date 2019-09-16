شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن يبحث سبل تسهيل إجراءات سفر الطلاب الخريجين إلى بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير اليمن بالقاهرة، الدكتور محمد على مارم، مع وزير النقل اليمنى صالح الجبوانى، سبل تسهيل إجراءات سفر الطلاب الخريجين وعودتهم إلى وطنهم على متن الخطوط الجوية اليمنية .

وخلال اللقاء الذى عقد بمقر السفارة بالقاهرة، ثمن السفير مارم الجهود التى تبذلها الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادى وحكومته من أجل معالجة مشاكل الطلاب المبعوثين للدراسة فى الخارج وتوفير كل ما يلزم من أجل مساعدتهم على التحصيل العلمى وعودة الخريجين منهم إلى أرض الوطن، خاصة فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يعيشها بعض الطلاب الخريجين وترددهم الدائم على السفارة لإنهاء إجراءات عودتهم إلى الوطن .

من جانبه أكد وزير النقل بأن الحكومة ستعمل كل ما يلزم من أجل معالجة مشكلة إعادة الطلاب الخريجين إلى أرض الوطن وتنظيم ذلك مع إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مثمناً جهود السفارة فى هذا الشأن.

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