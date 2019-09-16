بوتين: روسيا وتركيا وإيران وضعوا أساس الحل الدائم في سوريا

أنقرة/ الخليج 365الرئيس الروسي:

- بجهودنا المشتركة تحقق الاستقرار في الأراضي السورية وانخفض مستوى العنف

- مسار أستانة بضمانة روسيا وتركيا وإيران يعد الآلية الأكثر فعالية التي تساهم في عملية إيجاد حل بسوريا

- الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب مثير للقلق

- الوضع في شمال شرق سوريا مثير للقلق ويجب حل المشاكل الأمنية في هذه المنطقة استنادا إلى مبدأ حماية سلامة الأراضي السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين في افتتاح القمة الثلاثية حول سوريا، مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد بوتين أن مسار أستانة حول سوريا، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، يعد الآلية الأكثر فعالية التي تساهم في عملية إيجاد حل بسوريا.

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وقال: "تركيا وروسيا وإيران وضعت أساس الحل الدائم في سوريا".

ونوّه الرئيس الروسي بتحقيق الاستقرار في الأراضي السورية عبر الجهود المشتركة، وانخفاض مستوى العنف.

وأعرب بوتين عن قلقه من الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقة شمال شرق سوريا.

وأكد ضرورة حل المشاكل الأمنية شرقي نهر الفرات استنادا إلى مبدأ حماية سلامة الأراضي السورية.

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