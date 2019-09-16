العراق.. عبد المهدي يرفض ثالث استقالة لوزير الصحة

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أعلن رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي، قتيبة الجبوري، الإثنين، رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقالة ثالثة لوزير الصحة علاء العلوان.

وقدّم وزير الصحة والبيئة العراقي، استقالته إلى رئيس الوزراء "اعتبارا من يوم الخميس"، دون توضيح الأسباب التي دعته إلى ذلك.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة".

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وأوضح أن استقالة العلوان هي الثالثة خلال توليه منصبه، بسبب تعرضه لضغوط (لم يوضح طبيعتها).

وأضاف: "طالبنا رئيس الوزراء بعدم قبول الاستقالة لكن وزير الصحة نشرها عبر مواقع التواصل".

ومنذ تسلمه حقيبة الصحة نهاية العام الماضي، تقدم العلوان بالاستقالة مرتين قبل هذه المرة، إلا أن رئيس الوزراء رفضها، حسب تقارير إخباريه محلية.

ويحظى العلاوان بتأييد تحالف "سائرون" المدعوم من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وهو أكبر تحالف في البرلمان العراقي (54 مقعدا) من أصل 329 مقعدا، وهو الداعم الرئيس لحكومة عبد المهدي.

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