روحاني وبوتين يعقدان مباحثات ثنائية قبيل انطلاق قمة ثلاثية مع أردوغان

أنقرة / الخليج 365

عقد الرئيسان الإيراني حسن روحاني، والروسي فلاديمير بوتين، مباحثات ثنائية في إطار مشاركتهما بقمة ثلاثية حول سوريا في العاصمة التركية أنقرة.

وجرت مباحثات روحاني وبوتين في قصر جانقايا بأنقرة، قبيل انطلاق القمة الثلاثية بضيافة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق مراسل الخليج 365.

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وبدأت المباحثات بين الطرفين على مستوى الوفود، ثمّ استمرت ثنائيا، قرابة نصف ساعة بعيدا عن وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يعقد الزعماء الثلاثة، مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق الإثنين.

وتبحث القمة الثلاثية الأزمة السورية وخاصة الوضع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وفق بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.