بسبب غاز مجهول... نقل 85 عاملا مصريا إلى المستشفيات

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وقع الحادث اليوم الإثنين، بحسب الموقع الإخباري لـ"بوابة الأهرام المصرية" في مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، على طريق (الفيوم- القاهرة الصحراوي)، في محافظة الفيوم، بحالات اختناق غاز بسيطة بسبب تسرب غاز غير معلوم مصدره، ونقلوا إلى المستشفيات، وتلقوا العلاج، وتقرر خروجهم.
© Sputnik . Amro Omran
ونقل الموقع عن الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة في محافظة الفيوم، أنه تم نقل المصابين البالغ عددهم نحو 85 حالة، إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج.
وأوضحت أن العمال مصابون بحالات اختناق غاز بسيطة، وهو غاز غير معلوم مصدره، وأن لجنة من البيئة والحماية المدنية انتقلت إلى مكان الواقعة، لمعرفة مصدر الغاز، وتحديد مكانه.
وأشارت وكيلة الوزارة إلى أن حالة المصابين مستقرة، وتقرر خروجهم، عدا 3 حالات بمستشفى سنورس المركزي، وضعوا تحت المراقبة، وسيتم خروجهم، خلال ساعات قليلة.
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