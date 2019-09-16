بوتين يشير إلى الوضع الصعب شرقي الفرات بسوريا

موسكو-سبوتنيك. قال بيان للرئاسة الروسية، إن بوتين أكد خلال لقائه مع نظيره التركي أردوغان،" يثير الوضع شرقي الفرات لدينا أحاسيس معقدة. ما زال الوضع هناك صعبا جداً. ونحن ندرك كم هو الأمر هام للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وبالنسبة للدول الجارة".

وبحسب بيان الكرملين بحث الرئيسان الأزمة السورية، بما في ذلك والوضع في إدلب و في شرقي الفرات.

وذكر البيان بأن اللقاء بين الرئيسين عقد في جلسة مغلقة. وأوضح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، قبل اللقاء، بأن الرئيسين سيتحدثان وجهاً لوجه، وعند الضرورة، سيشاركهم أعضاء وفدي الدولتين.

ويمثل الوفد الروسي في أنقرة، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف.