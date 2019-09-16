سلطنة عُمان: هجوم أرامكو تصعيد لا طائل منه









اسماء السيد - مسقط: أعربت وزارة الخارجية العمانية، في بيان الاثنين، عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة في السعودية في بقيق وخريص لهجمات، معتبرة ذلك تصعيداً لا طائل منه.

وذكر بيان الخارجية: "كما تطلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفيثس دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع، كما أن سلطنة عمان تبدي استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن"، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، قد قال إن هجوماً إرهابياً كبيراً وقع يوم السبت استهدف منشأتي نفط في السعودية.

وأوضح المالكي، في مؤتمر صحافي بالرياض الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية، لافتاً إلى أن الطائرات المسيرة الحوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل.