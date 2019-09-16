دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور رسمية لهاتفي Mate 30 وMate 30 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت اليوم أول الصور الإعلامية الرسمية لهواتف هواوي Mate 30 وMate 30 Pro المرتقب الإعلان عنها في 19 من سبتمبر، والتي تكشف بشكل واضح عن الكاميرة الدائرية التي تأتي بتوقيع Leica.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في مدينة ميونيخ الألمانية في 19 من شهر سبتمبر الجاري، واليوم ظهرت أول الصور الإعلامية التي نشرت عبر [email protected]، والتي تؤكد على دعم Leica الهواتف بعدسات VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6 2.4/18-80 ASPH.

ويأتي هاتف Mate 30 Pro بثلاثة مستشعرات في النتوء العلوي في الشاشة، بينما ينطلق هاتف Mate 30 بنتوء أصغر وكاميرة مزدوجة، ومن المتوقع أن تضم هذه الإصدارات تقنية التعرف على الوجه 3D، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويدعم كلاً من هاتفي Mate 30 Pro و Mate 30 هذا العام رقاقة معالج هواوي الجديدة Kirin 990، أيضاً تقدم هواوي في هذه السلسلة إصدار 5G، كما يأتي هاتف Mate 30 Pro بقدرة بطارية 4500 mAh تدعمها تقنية هواوي للشحن السريع.

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كما تقدم هواوي إصدار خاص من هاتف Mate 30 Pro بتصميم PORSCHE، والذي يأتي بتصميم جلدي من الجهة الخلفية، مع ثيم يتوافق مع علامة بورش التجارية في الشاشة، مع توقعات ألا تختلف مواصفات هذا الإصدار عن مواصفات الإصدار الأصلي من الهاتف.

كما تخطط هواوي أيضاً لإطلاق Mate 30 Lite خلال فعاليات المؤتمر، والذي يأتي بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، حيث تشير التسريبات إلى أنه الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Nova 5i Pro.

المصدر

هذا الموضوع صور رسمية لهاتفي Mate 30 وMate 30 Pro قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.