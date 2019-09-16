دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لابتوب Surface 3 من مايكروسوفت قد يأتي بنسخة أكبر حجما بقياس 15 بوصة

كما هو معلوم أن مايكروسوفت ستقوم بالكشف عن لابتوباتها المحدثة من سلسلة Surface الشهر القادم، وفي إطار هذا الحدث أشار موقع WinFuture إلى أن الشركة قد تطلق الجيل الثالث من Surface ونتحدث هنا عن لابتوب Surface 3 بشاشة 15 بوصة أي أكبر من نسخه السابقة بفرق واضح من حيث القياس لكن بنفس التناسب الجانبي 2:3.

كما من المتوقع أن تقوم مايكروسوفت بتزويد نسخة Surface 3 صاحب الـ 15 بوصة بمعالج من شركة AMD، مع العلم أن النسخة الحالية الموجودة في السوق تعمل بمعالجات إنتل من الجيل الثامن.

وبهذه الإضافة الجديدة إن حدث وأطلقت مايكروسوفت نخسة 15 بوصة من Surface تكون قد أوجدت خط انتاج مشابه بالمواصفات من فئة Surface Book التي تتوفر فعلاً بكلا القياسين في السوق.

مما يعني أيضاً أن الشركة قد لا تقوم بالكشف عن أجهزة جديدة من فئة Surface Book خلال حدث أكتوبر القادم؛ وقد تكتفي بلابتوب Sufrace 3 بدلاً من ذلك.

وسينطلق حدث مايكروسوفت في الثاني من الشهر المقبل ” أكتوبر” في مدينة نيويورك الأمريكية، مع احتمال قيام الشركة بالكشف أيضاً عن جهاز Surface Pro 7 يدعم منافذ USB من نوع C على عكس النسخة الحالية التي لا تتوفر فيها هذه المنافذ، وستعمل كذلك بمعالج من شركة كوالكوم.

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المصدر

WinFuture

التدوينة لابتوب Surface 3 من مايكروسوفت قد يأتي بنسخة أكبر حجماً بقياس 15 بوصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.