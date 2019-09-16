أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر أغسطس من 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر أغسطس 2019

هذه عشرة مشاريع -كما هي العادة- وهي المشاريع التقنية الأكثر تمويلاً في منصة كيك ستارتر لشهر أغسطس الماضي (2019) نعرضها عليكم مع وصف مختصر لكل مشروع:

1. نقل الصوت للجسد بدلاً من الأذن

يمكن اعتباره المشروع التقني الأكثر تمويلاً في المنصة خلال الشهر الماضي، فالمنتج (Woojer Edge) هو يقدم تجربة جديدة في مجال الاستماع للصوتيات، حينث يصبح الهدف هو إخراج المستخدم من واقعه عبر غمره في بيئة أخرى بواسطة الصوت فقط، بل وقد تعطيه نشوة فائقة تخرجه عن وعيه وواقعه وخاصة حين يدمج هذا المنتج مع منتجات الواقع الافتراضي عبر الخوذ والنظارات التي تعطي رؤية محيطية.

عبارة عن سماعة رأس متصلة بحزام حول الصدر أو الوسط، أو عبر الصدرية التي تعطي شعوراً أكبر بالصوت والإيقاع، يمكن استخدام المنتج للاستماع لأي شيء، بما فيها الألعاب التي تعطي شعوراً بالتواجد داخل اللعبة عبر الاحساس بالموجات الصوتية في جسمك كله بدلاً من أذنك فقط.

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يبدأ سعر المنتج بـ 99 دولار، والمشروع متاح حتى 10 أكتوبر 2019

2. مخزن صغير لحفظ المفاتيح بطريقة ذكية

عبارة عن صندوق متين من الحديد، منتج يسمى (Populife) يستخدم كمخزن للمفاتيح، يمكن أن تثبته على الباب من خارج، ثم تضع بداخله مفاتيح المنزل، فحين يتطلب الأمر تواجد المفتاح بالقرب من الباب، سوف يكون هذا المنتج مفيداً، فهو يتصل بالانترنت لتتمكن من فتحه عبر هاتفك، أو عبر إدخال كلمة المرور مباشرة فيه، أو عبر الأوامر الصوتية، يحتوي على بطارية تدوم طويلاً، وهو مقاوم للماء، وإن حصل أمر طارئ، تقوم بتوصيله ببطارية خارجية لتتمكن من فتحه عبر الوسائل الآمنة.

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يتراوح سعر المنتج بين 50 و 70 دولار، والمشروع متاح حتى 21 سبتمبر 2019.

3. محطة (هب) للشحن والتوصيل وبث الانترنت

جهاز بحجم كفة اليد، متعدد الاستخدامات يسمى (FINALHUB) يمكن أن تستخدمه للتوصيل بين الأجهزة (بين هاتفك والتلفاز مثلاً) أو يمكن أن تستخدم كـ(راوتر) لبث الانترنت وتوصيل حتى 8 أجهزة، هو في نفس الوقت بنك طاقة (لشحن الهواتف) وقارئ ذاكرة، كما يسمح لك بالاتصال به لاسلكياً عبر هاتفك الذكي، وغيرها من الخصائص.

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يبدأ سعر المنتج من 115 دولار، والمشروع متاح حتى 18 سبتمبر 2019

4. سماعة لاسلكية تشحنها أثناء الاستخدام

السماعة التي تسمى (MIVO) تتميز بأنها صغيرة وبدون أسلاك (تشبه سماعات آبل AirPods) لكن حين تنفذ بطاريتها تقوم بتوصيلها بطرفي سلك ممغنط يلتف حول عنقك ليمد السماعة بالطاقة الإضافية، في حين أنها لا تزال لاسلكية وغير مرتبطة بهاتفك الذكي سوى عبر البلوتوث، توفر أيضاً منزلاً إلكترونياً يشحن بطاريتها أثناء السبات، تعتبر هذه هي الميزة الأساسية (التصميم)، أما الميزات الأخرى فتشمل مقاومتها لرذاذ الماء، والتحكم بها عبر اللمس، وجودة الصوت، وغيرها.

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يبدأ سعر المنتج من 44 دولار، والمشروع متاح حتى 21 أكتوبر 2019

5. عصى مانعة للاهتزاز يمكن وضعها داخل الجيب

من هو على إطلاع بمجال التصوير، يعرف أن الـ (gimbal) هي عبارة عن عصى مخصصة لإمساك الهاتف أو الكاميرا من جهة، وتمسكها أنت من الجهة الأخرى، والوظيفة الرئيسية لهذه العصى هي تثبيت الكاميرا في وضعية معينة ومنع أي اهتزاز أثناء التصوير، بل وتتعدى ذلك لتقدم خصائص أخرى لجعل التصوير أكثر احترافية، هذا النوع من الأجهزة كبير نسبياً، لا يصلح أن يدخل الجيب، لكن هذا كان قبل أن يظهر هذا المنتج من شركة (يو إن) أو (Zhiyun) الصينية والمتخصصة في هذا النوع من المنتجات.

المنتج المسمى (SMOOTH-Q2) هو أحدث ما قدمته الشركة، وقد قررت هذه المرة أن تطلقه عبر كيك ستارتر لأهداف تسويقية ربما، وأهم ميزة في هذه العصى أنها صغيرة الحجم، وفي نفس الوقت قوية الأداء، حيث توفر معظم الخصائص المتاحة في الأجهزة الأخرى الكبيرة، كما أن لديها بطارية جيدة تكفي لـ 16 ساعة، هذا بالإضافة إلى السعر المعقول

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يبدأ سعر المنتج بـ 110 دولار، والمشروع متاح حتى 27 سبتمبر 2019

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6. مايكروفون لاسلكي صغير لصناع المحتوى

المنتتج (SmartMike+) هو لاقط صوت (مايك) يتصل بهاتفك الذكي لاسلكياً كي تتمكن من تسجيل الفيديوهات دون الحاجة لأن تكون قريب من الهاتف، يغنيك عن الأسلاك المزعجة، يتميز بحجمه الصغير الذي يمكنك أن تضعه تحت الرقبة عبر المشبك الخاص به وتتحدث أثناء تسجيل الفيديو، يمكن ربط جهازين في نفس الوقت لتسجيل فيديو واحد لتلقي الصوت من مصدرين مختلفين (مفيد عند اجراء المقابلات)، يعمل مع كاميرات (DSLR) ويوفر خاصية منع الضوضاء، وغيرها من الخصائص.

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يتراوح سعر المنتج بين 80 و 120 دولار بحسب أسبقية الحجز، أما المشروع فمتاح حتى 20 سبتمبر 2019.

7. واقي شاشة للآيباد يضفي شعور الكتابة على الورق

المنتج المسمى (Paperlike) هو نسخة ثانية من نفس المشروع الذي أطلق سابقاً عبر المنصة وحقق نجاحاً فيها، وهو عبارة عن واقي شاشة لأجهزة الآيباد، غطاء شفاف يحمي الشاشة والأهم من ذلك، يجعلها تشبه الورق عند الكتابة عليها عبر القلم المخصص، لذا فالمنتج مفيد للرسامين والكتاب وأي شخص يحب استخدام القلم لتدوين الملاحظات.

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يتراوح سعر المنتج بين 28 و 32 دولار، والمشروع متاح حتى 19 سبتمبر 2019

8. حقيبة خصر تشحن الهاتف لاسلكياً

المنتج المسمى (Side Pocket) عبارة عن شاحن لاسلكي، لكن بإضافات مميزة، فهو يأتي ضمن حقيبة خصر أو كتف أنيقة، تضع الهاتف في الجيب المخصص فيتم شحنه عبر بنك الطاقة المدمج في الحقيبة، والذي يمكن إخراجه ووضعه فوق الطاولة لشحن الهاتف أو لشحنه هو لاسلكياً كذلك، الحقيبة متينة ومقاومة للماء، كما أن تصميم المنتج بشكل عام مراعا فيه التفاصيل الصغيرة.

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يبدأ سعر المنتج بـ 99 دولار، ويزيد بحسب الباكيج والإضافات، أما المشروع فمتاح حتى 18 أكتوبر 2019.

9. مايك سلكي صغير لصناع المحتوى

منتج آخر مخصص لصناع المحتوى المرئي، هذه المرة هو مايك سلكي لكن تصميمه وحجمه مناسبان، سواء للاستعمال عبر الهاتف الذكي أو الكامير الاحترافية، حيث يوفر المنتج المسمى (Q Mic) ثلاثة وضعيات لتسجيل الصوت، لتناسب أسلوب ونوعية الفيديو المراد تسجيله.

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يتراوح سعر المنتج بين 90 و 100 دولار، والمشروع متاح حتى 27 سبتمبر 2019.

10. طاولة أنيقة تتضمن سماعة وشاحن لاسلكي

كما هو واضح من العنوان، هذا المنتج المسمى (SONO) هو عبارة عن طاولة من البلاستيك التي تتكون من طبقتين، الطبقة السفلى تحتوي على سماعة مغطاة بالقماش القطني الفاخر، وتحتوي على شاحن لاسلكي وبنك طاقة (خازن) يمكن أن يشحن الهاتف لاسلكياً بمجرد وضعه على سطحها، أو عبر توصيله بمنفذ الـ USB

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يبدأ السعر من 280 دولار، والمشروع متاح حتى 24 سبتمبر 2019.

كانت تلك بعض مختارات الشهر المنصرم، نلقاكم إن شاء الله في الشهر القادم لنستعرض أبرز المشاريع التقنية لشهر سبتمبر، أما إن كنت تريد الإطلاع على مشاريع الأشهر السابقة، فما عليك إلا التوجه إلى أرشيف مشاريع كيك ستارتر هنا في موقع عالم التقنية.

التدوينة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر أغسطس من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.