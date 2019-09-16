دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تحدد مؤتمر 24 من سبتمبر للإعلان عن هاتفي Mi 9 Pro وMi Mix 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر العملاق الصيني شاومي في 24 من سبتمبر للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف Mi 9 Pro وMi Mix 4 من فئة هواتف 5G.

تستعد شاومي لإطلاق إصدارات جديدة من هواتف 5G للأسواق قريباً، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة بعنوان Mi 9 Pro وMi Mix 4، كما تخطط الشركة للإعلان عن إصدارها الجديد من جهاز Mi TV، أيضاً تكشف الشركة عن واجهة MIUI 11 خلال الحدث.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mi 9 Pro بترقية للإصدار الرئيسي من الهاتف Mi 9، بينما تتوافق بعض المواصفات في كلا الهاتفين، حيث يأتي الإصدار الجديد بشاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش.

من جانب أخر يأتي هاتف Mi 9 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يعد أول هواتف شاومي بميزة دعم شاحن 30W Mi Turbo اللاسلكي الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً من شاومي.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Mi Mix 4 يضم أيضاً رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، كما يأتي بشاشة منحنية بجودة عرض QHD، كما يضم الهاتف مستشعر ISOCELL Bright HMX من سامسونج في الكاميرة الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto وأيضاً مستشعر بزوايا عرض واسعة.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان Mi Mix Alpha، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات شاومي الجديدة في فعاليات مؤتمر الشركة الذي يعقد في 24 من سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تحدد مؤتمر 24 من سبتمبر للإعلان عن هاتفي Mi 9 Pro وMi Mix 4 ظهر على التقنية بلا حدود.