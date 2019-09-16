شكرا لقرائتكم خبر عن "انتخابات تونس": الجولة الثانية تحدد نهاية الشهر وبأقصى تقدير 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق بو عسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجارى أو 6 أكتوبر المقبل وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر.

وفى مؤتمر صحفى، تم بثه على الهواء مباشرة، قال بوعسكر، إن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية،مرتبطة بالطعون التى تمر بطور أول أو ثان مفسرا إنها إن كانت فى الطور الثانى الاستئنافى ستذهب هيئة الانتخابات إلى أقصى المواعيد .

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وأكد من جهة آخرى أنه لا يمكن التصريح بأحد هذه المواعيد الثلاثة إلا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ومصيرها أمام القضاء الإدارى، مبرزا أنه سيتم اليوم الإعلان عن النتائج الأولية ونشرها بالموقع الإلكترونى للهيئة وفى مقرات الهيئة وقبول جميع الطعون المحتملة فى نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية .

يذكر أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التى دارت أمس الأحد بالداخل وأيام 13 و14 و15 سبتمبر الجارى بالخارج، بلغت 45.02 داخل تونس.