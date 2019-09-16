شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: هجوم أرامكو تصعيد لا طائل منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سلطنة عمان،اليوم الاثنين، عن أسفها العميق إزاء الهجوم على معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أن ذلك تصعيد لا طائل منه.

وطلبت وزارة الخارجية العمانية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن جريفيت دعوة أطراف الحرب فى اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع، معربة عن استعداد السلطنة لدعم إحلال السلام فى اليمن.