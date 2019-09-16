شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من الشرطة العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بمقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى محافظة كركوك. وقال المصدرـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقيةـ إن عبوة ناسفة انفجرت ضمن قاطع الرشاد بمحافظة كركوك مستهدفة قوات الشرطة الاتحادية، ما أسفر عن مقتل عنصرين. وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثتى العنصرين إلى دائرة الطب العدلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصرين من الشرطة العراقية جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.