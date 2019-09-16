شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية: سنولى مزيدا من الاهتمام بالعلاقات مع دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الخارجية السودانية ، أسماء عبد الله ، أن الدبلوماسية السودانية ستولى مزيداً من الاهتمام بالعلاقات مع دول الجوار، وستنتهج سياسة خارجية متوازنة تراعى مصالح البلاد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية ، أن الوزيرة عقدت لقاء، اليوم الإثنين، مع العاملين بالوزارة ، قدمت خلاله شرحا حول أولويات وأهداف السياسة الخارجية لبلادها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الوزارة ستركز جهودها - خلال المرحلة المقبلة - على العمل على رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ، وإعفاء الديون الخارجية.

وشددت على أهمية التدريب وبناء القدرات لمنسوبى الوزارة والعمل على مراجعة القوانين واللوائح، التى تنظم العمل الدبلوماسى وتعزيز مشاركة المرأة فى السلك الدبلوماسى .