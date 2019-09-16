شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية: سنولى مزيدا من الاهتمام بالعلاقات مع دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الخارجية السودانية ، أسماء عبد الله ، أن الدبلوماسية السودانية ستولى مزيداً من الاهتمام بالعلاقات مع دول الجوار، وستنتهج سياسة خارجية متوازنة تراعى مصالح البلاد.
وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية ، أن الوزيرة عقدت لقاء، اليوم الإثنين، مع العاملين بالوزارة ، قدمت خلاله شرحا حول أولويات وأهداف السياسة الخارجية لبلادها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن الوزارة ستركز جهودها - خلال المرحلة المقبلة - على العمل على رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ، وإعفاء الديون الخارجية.
وشددت على أهمية التدريب وبناء القدرات لمنسوبى الوزارة والعمل على مراجعة القوانين واللوائح، التى تنظم العمل الدبلوماسى وتعزيز مشاركة المرأة فى السلك الدبلوماسى .
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