عاهل الأردن وماكرون يبحثان تطورات المنطقة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وركز الإتصال، وفق المصدر ذاته، على التطورات التي تشهدها المنطقة.

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وأكد عاهل الأردن "أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وفي السياق ذاته، ثمن الملك عبد الله الثاني موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، مشددا على أهمية توحيد المواقف الدولية بهذا الخصوص.

ويشهد العالم حالة من الترقب، لنتيجة الإنتخابات الإسرائيلية، المقررة غدا الثلاثاء، بعد تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل؛ لم لتلك الخطوة من تهديد لعملية السلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.