بعد فرز نحو نصف الأصوات.. سعيد والقروي يواصلان تصدر رئاسيات تونس

تونس / يسرى ونّاس/ الخليج 365
أظهرت نتائج رسمية جمعتها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس، الإثنين، تواصل تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 48 بالمائة من الأصوات.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن الهيئة.
وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.8 بالمائة، ومرشح حزب "قلب تونس" القابع في السجن بتهم بـ"فساد" نبيل القروي على 15.4 بالمائة، ومرشح "حركة النهضة" عبد الفتاح مورو على 13.2 بالمائة.
وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.
وأظهرت إحصاءات "سيغما كونساي" إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فيما حل عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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