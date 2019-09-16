التحالف: الهجوم على "أرامكو " تم بأسلحة إيرانية من خارج اليمن

الرياض/ الخليج 365

قال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، الإثنين، إن الهجوم على منشأتي أرامكو للنفط، لم يتم من الأراضي اليمينة وتم بأسلحة إيرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، بحسب بث مباشر لفضائية العربية، تابعه مراسل الخليج 365.

وأوضح أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي في بقيق وخريص (معملين تابعين لأرامكو شرقي البلاد) إيرانية".

وأضاف: "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهجوم على معملي شركة أرامكو لم يكن من الأراضي اليمنية.وهناك تحقيق جارٍ لمعرفة مكان إطلاق الهجوم".

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وفي سياق آخر، طالب مجلس الشوري السعودي، "الدول الشقيقة والصديقة لتضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف الهجمات ضد أرامكو من منظمات أو دول والمؤيدين لها".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة، وجددت تبينها المسؤولية الإثنين، وقالت إنها تمت بطائرات ذات محركات مختلفة وجديدة.

ونفت إيران اتهامات أمريكية بتورطها في أي استهداف للسعودية، كما أكدت بغداد عدم استخدام أراضيها في المساس بالرياض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.