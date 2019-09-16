إريتريا والسودان تتفقان على تكوين لجنة لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة

الخرطوم/ الاناضول

اتفقت إريتريا والسودان على تكوين لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأنهى الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي الإثنين، زيارته للسودان متوجها إلى أسمرة، وكان في وداعه بمطار الخرطوم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان وعدد من الوزراء، حسب بيان صادر عن إعلام المجلس.

وأعلنت وزيرة الخارجية أسماء عبدالله أن الجانبين السوداني والإريتري أصدرا بيانا مشتركا في ختام زيارة أفورقي، اتفقا فيه على التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بما يشمل القوات الجوية والبرية والبحرية إلى جانب الصناعات الدفاعية والخدمات الصحية والتدريب.

وشمل البيان الاتفاق على التعاون فى المجال الأمني بتبادل المعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

كما اتفق الجانبان على التعاون فى المجالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى إنشاء تجمع إقليمى يلبى طموحات المنطقة فى السلام والاستقرار.

وتضمن البيان الختامى تكوين لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقيات المشتركة، تحت إشراف قيادة البلدين.

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إلى ذلك وصفت وزيرة الخارجية، زيارة الرئيس الإريترى للبلاد بالناجحة، وأنها فتحت صفحة جديدة فى العلاقة الثنائية.

وأكدت توفر الإرادة لدى قيادة البلدين فى بناء علاقات تعاون تستند على الروابط الأزلية وخدمة مصالح شعبي البلدين.

وأشارت أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبر عن سعادته بالزيارة التاريخية للرئيس أفورقي للبلاد.

والسبت، وصل أفورقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة استغرقت يومين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تسلم البرهان، رسالة خطية من أفورقي، تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية، في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي 14 يونيو/ حزيران الماضي، زار البرهان، إريتريا، واتفق مع أفورقي، على فتح الحدود بينهما، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف العام.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/ شباط 2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق الحدود؛ نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.