قطر تدين الهجوم على البقيق في السعودية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أدان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" بالبقيق شرق السعودية.

وقال آل ثاني عبر حسابه في تويتر "ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق."

وأضاف "يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة."

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وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة (البقيق) ، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

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