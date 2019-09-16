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قطر تدين الهجوم على البقيق في السعودية

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الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أدان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" بالبقيق شرق .

وقال آل ثاني عبر حسابه في تويتر "ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق."

وأضاف "يجب لهذه الحروب و الصراعات أن تتوقف و أن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة."

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وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة (البقيق) ، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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