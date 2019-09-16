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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن المتحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على منشآت نفطية سعودية في منطقتي”خريص وبقيق” إيرانية الصنع.
وقال المالكي إن الهجمات التي استهدف المنشآت النفطية التابعة لأرامكو لم تنطلق من اليمن وهو ما يناقض إعلان حركة أنصار الله الحوثية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.
وان الهجوم تم بـ 12 صاروخ كروز وطائرات مسيرة أطلقت من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الهجوم على أرامكو : التحالف السعودي يقول إن الغارات تمت بأسلحة إيرانية ولم تنطلق من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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