اخبار الخليج

وزير الخارجية القطري يدين الهجمات على منشآت النفط في المملكة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أدان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في خريص وبقيق، والتي وقعت أول أمس السبت.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين: “ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية و آخرها البقيق.. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري يدين الهجمات على منشآت النفط في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا