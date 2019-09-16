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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إن هجومًا إرهابيًا كبيرًا وقع السبت الماضي، استهدف منشآت نفطية، لافتًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن التحالف لديه القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات والدفاع عن المنشآت الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: دمرنا طائرات حوثية مسيرة إيرانية الصنع من طراز أبابيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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