الان تتابع كيف تحسن أداء تشغيل الألعاب على هواتف الأندرويد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزيزي القارئ، هل قمت بشراء هاتف ذكي وبعد مرور عدةً أشهر شعرت بأن سرعته قد تغيرت، فلم يعد بالشكل الذي تعتاد عليه من قبل بل أصبح بطيء للغاية عند تحميل الألعاب وتشغيلها عليه مثال لعبة روليت هنا نقدم لكم الحل الأمثل الذي يمكنك من التغلب على هذه المشكلة الوخيمة، فمن خلال اتباع النصائح القادمة تتمكن من التغلب على هذه المشكلة تماماً فتابعونا فيما يلي.

هل ترغب في تحسين أداء تشغيل الألعاب على هاتف الأندرويد الخاص بك اتبع النصائح التالية:

نصائح لتشغيل الألعاب على هاتف الأندرويد

من خلال النصائح التالية التي نرصدها لكم تتمكنوا من تحسين أداء الهواتف الأندرويد الخاصة بكم، فقط عليكم اتباعها لتتمكنوا من حل هذه المشكلة التي تؤرق الكثير من محبي تشغيل الألعاب على هواتف الأندرويد:

التأكد من وجود مساحة كافية للهاتف :

يجب عليك أن تتأكد من أن مساحة هاتفك الداخلية تتوافر بنسبة 20 % على الأقل من المساحة الكلية، حيث أن جهاز الأندرويد قد يتأخر أحياناً وتحدث بعض المشاكل فيه بسبب التخزين ، والمتعارف عليه أن الألعاب تحتاج لمساحة كافية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

أن لا يقل شحن البطارية 70 % أو أكثر :

استهلاك البطارية يؤثر بشكل سلبي على تشغيل الألعاب وهي نقطة يهملها الكثير ولا يعيرون انتباههم لها، حيث ينهمك المستخدم في اللعب حتى يتوقف تشغيل الهاتف، لذا عند البدء في اللعب يجب أن تتأكد بأن نسبة شحن البطارية 100%

ينصح باستخدام مسرع للألعاب :

تستطيع الاستعانة بتطبيق مسرع الألعاب حيث يعمل على تسريع الهاتف بشكل عام وتنظيف الملفات التي تجعل جهازك يبدو بطيئاً للغاية، والجدير بالذكر أن مثل هذه التطبيقات لها ميزة رائعة ألا وهي عند البدء باللعب تقوم بدوها بتخفيف جهازك بشكل مؤقت، أي أنها تقوم تلقائياً بتغيير الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية، ومن ثم تلاحظ بأن جهازك سريع للغاية عند اللعب، فإذا رغبت في الاستمتاع بتجربة الألعاب المثيرة ننصحك بتحميل برامج تسريع الألعاب التي تتوافق مع هاتف الأندرويد الخاص بك.

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إجراء مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك :

تجدر الإشارة إلى أنه كلما ازدادت ذاكرة التخزين المؤقت على هاتفك كلما شغلت جزءً كبيراً من الذاكرة الأساسية على الهاتف، ومع مرور الوقت سيتم استهلاك مساحة كبيرة من هاتفك وبالكاد يجعل الهاتف بطيء للغاية، لذا ننصحك بتنظيف بيانات ذاكرة التخزين المؤقت بصورة منتظمة لتجنب الوقوع في هذه المشكلة التي تحول بينك وبين تشغيل الألعاب والاستمتاع بها.

عند بداية اللعب ننصحك بعمل إيقاف لتطبيقات الخلفية :

المتعارف عليه أن تطبيقات التواصل الاجتماعي تستنزف الذاكرة العشوائية للهاتف كما أنها ايضاً تستهلك شحن البطارية لأنها تعمل في الخلفية ، والجدير بالذكر أن الاستخدام المتواصل لتطبيق الفيس بوك وواتس آب فضلاً عن خدمات البريد الإلكتروني تجعل المعالج يعمل على هاتفك طوال الوقت، ومن ثم تشعر وكأن هاتفك ثقيل للغاية.

من ناحية أخرى، نعرف جميعاً أن هواتف الأندرويد مصممة ببطاريات قوية وذاكرة عشوائية جيدة تستوعب هذه البرامج إلا أنها تضعف مع مرور الوقت، لذا إن رغبت في الحصول على أفضل تجربة للألعاب عليك باللجوء لخيار إيقاف تطبيقات الخلفية.

ينصح بمسح التطبيقات الغير مستعملة :

الجدير بالذكر أن هناك بعض التطبيقات التي نقوم بتحميلها ولا نهم باستخدامها، فلذا ننصحك بأن تمسح تثبيت كل التطبيقات التي لا تتردد عليها كثيراً، كل ما عليك فقط هو الانتقال للإعدادات ومنها تختار التطبيقات فتجد كل التطبيقات المحملة على جهازك، فقط عليك البحث عن التطبيق الذي لا تستخدمه ومن ثم قم بإلغاء تثبيته فوراً، بهذه الطريقة تضمن بأن مساحة هاتفك ستكون خالية ومن ثم يتحسن أداء هاتفك عند القيام باللعب.

لا بأس من تثبيت إصدارات خفيفة من التطبيقات :

كل فرد على علم بسعة تخزين هاتفك فإن كان ذو ذاكرة محدودة ننصحك باستخدام تطبيقات ذات مساحة خفيفة، هذا ونجد أن معظم التطبيقات يتوافر لها تطبيق خفيف، ومن أبرز التطبيقات التي نعكف على استخدامها يومياً هو تطبيق الفيس بوك الذي يحتل مساحة كبيرة من هاتفك، لذا يمكنك تحميل الإصدار الخفيف منه كفيس بوك لايت.

وهو المخصص للعمل فقط على الأجهزة المتوسطة الجودة أو الضعيفة والآن أصبح التطبيق متاح على المستوى العالمي، الخلاصة أن التطبيقات الخفيفة تعمل على تحسين الأداء بشكل عام وتحسين جودة الألعاب.

الحرص على تنظيف الشاشة الرئيسية :

الخلفية تلعب دوراً هاماً للغاية في زيادة سرعة الألعاب لذا يجب الحرص على تنظيفها وخصوصاً إن كان هاتفك ذو ميزانية منخفضة، فقد تشغل التطبيقات الكثيرة والخلفيات المتعددة مساحة على جهازك أو ربما ترهق ذاكرة التخزين العشوائية ومن ثم لا يعمل جهازك بشكل سليم ولا تستطيع الاستمتاع بالألعاب، لذا ينصح بأن يتم المحافظة على نظام التشغيل الخاص بهاتفك محدثاً، حيث أن التحديثات تعزز من أداء هاتفك فقط عليك الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بالجهاز والبحث عن أخر التحديثات.